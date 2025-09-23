TWSが、4thミニアルバム『play hard』を10月13日にリリース。また、先行公開曲「Head Shoulders Knees Toes」のMVが公開された。

パワフルなパフォーマンスが印象的な本楽曲のMVは、ダイナミックな動作の中でメンバーがダンサーたちとともに群舞を繰り広げ、サビでは〈Head shoulders knees and toes〉という歌詞に合わせ、体のラインや関節を“頭からつま先まで”活用して楽しさを表現。ダンスブレイクでは寝た姿勢から手を使わずに一気に跳ね上がるキップアップテクニックを披露している。

本楽曲は、TWSの自由で果敢な魅力を最大化した一曲。目標に向かって限界なく突き進む彼らのストーリーをヒップホップサウンドで描き出しており、瑞々しい視線で世界と向き合ってきたメンバーたちの成長した姿が際立っている。

また、本アルバム名には“青春と情熱をすべて投じ、全力で臨もう”という意味が込められている。このメッセージを直感的に示す先行公開曲を皮切りに、TWSは固有ジャンル“Boyhood Pop”の領域を多角的に拡張し、下半期を盛り上げるとしている。

なお、TWSは9月27日にソウル城北区の高麗大学緑地運動場で開催される『第1回 Hi! イプシレンティ for Alumni』フェスティバルに参加。翌日の28日には、ソウル麻浦区の蘭芝漢江公園で行われるKPOPミュージックフェスティバル『ATA FESTIVAL 2025』のステージに出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）