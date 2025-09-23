独自の視点で政治をウォッチする、女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子氏が、自民党総裁選を分析。さらに、市議選が行われる伊東市はどうなっているのか、現地の様子をレポートする。

【写真】シースルージャケットに紫の数珠…田久保市長の目線の先には「東洋大の正式な卒業証書」

高市早苗氏、小林鷹之氏、小泉進次郎氏との接触

この秋、2つの選挙に注目が集まっている。日本の顔ともいえる総理大臣を選ぶ自民党総裁選と、静岡県伊東市の市議選だ。まぁ、総裁選は自民党員と国会議員しか投票権がないから、騒ぎは大きいけれど、多くの人にはいまひとつピンと来ないんじゃない？

たまたま私は7年前から衆議院議員会館の事務所でアルバイトをしていることから、次期首相候補者の何人かとは接触がある。といっても、高市早苗さん（64才）は「こちらに領収書が入っています」とパーティーで封筒を手渡しただけでね。それでもテレビで見るよりずっと感じのいい人だなと思った記憶がある。

もうひとり、コバホークこと小林鷹之さん（50才）は、ふふふ、実はコロナ禍前に議員会館のエレベーターでご一緒してからずっと"気になる人"だったの。身長180cm超えのスタイルのよさもさることながら、同行の人と話す様子が誠実そのものでね。さっそく経歴を調べたら、東大→ハーバード→財務省→衆議院議員とゴールデンルート。なのに、秘書や役人からの評判もいい。

で、小泉進次郎さん（44才）。彼は、見かけた回数は3人の中でダントツなのに、一度も言葉を交わしたことがないんだわ。でも、すごい人だなという思いはあるの。

最初の進次郎フィーバーが起こった2012年と2013年、人気の理由を取材して記事にしたことがある。彼が復興大臣政務官として被災地の視察に赴いたときに私も現地に行き、可能な範囲で"同行"した。そのときのことだ。

地元の関係者20人と食事をするにも、ど真ん中で堂々としている。そりゃあ、立場が立場だから当たり前だろうよ、と思うかもだけど、当時、進次郎氏は31才。50代、60代のおじさんと話しながら箸を動かしてそれらしく見えるって、ふつうじゃないよ。

帰りに乗ったローカル線での振る舞いもそう。彼はそこでも車両の真ん中に陣取って、隣の役人らしき人とずっと話をしていて、一刻も政治家の仮面を脱がなかった。朝から夕方までずっとだよ。それから5年経って議員会館でよくすれ違うようになったけれど、"いつだって小泉進次郎"なのは変わらない。

伊東市にある田久保劇場とは違う物語

で、何が言いたいかというと、伊東市の市議選の方なの。実は先日、伊東市に行ってみたのよ。この夏中、テレビやネットで報じられていた田久保眞紀市長（55才）の騒動を現地の人はどう見ているのか知りたくて。

伊東には道の駅・マリンタウンへ3か月に1度くらい訪れている。海の見える温泉と休憩所が好きで、ひとりでも行くんだよね。でも伊東の町中を最後に歩いたのは……やだ、もう20年も経つんだわ。そのときはバブル期に温泉特集で取材した街々とそんなに印象が変わっていなかったけれど──この20年で何がどうなったのよ！？ 目抜き通りのアーケード街は8割がシャッターを下ろしているし、「田久保市長をどう思う？」と聞きたくても、人が歩いていないんだから。

ようやく100均の店で40代女性から話が聞けたんだけど、これが意外だったんだよね。「テレビでは悪く言うばかりだけど、そんな人じゃないって話も私のところには入ってくるのよ。学歴を偽ったこととかすぐに認めなかったのはどうかと思うけど、かといって全部ダメみたいに言うのは違うと思う」と語るのよ。

土砂降りの中、駅まで乗せてもらったタクシーの運転手さんは「政治？ 興味ないね。この町じゃ、誰がやっても同じだよ。だからこんなに寂れたんじゃないか」と吐き捨てるように言うんだわ。テレビには現代建築の市庁舎ばかり映るから、けっこう栄えているのかなと思いがちだけど、実際は全然違う。てことは、伊東市には田久保劇場とは違う物語がありそうなんだよね。

というのも、地方都市のことが語られるとき、「失われた30年」っていう言葉がよく使われるじゃない。好景気に乗じてインフラを次々に整備したものの、バブルが弾けて以降、高齢化やら人口流出やらですっかり活気がなくなって、要は何をしてもうまくいかなかった地域があちこちにあるんだよね。てことはもう、日本全国いち早く世代交代しないと、どうにもならないところまできてるんじゃないかな、と伊東市内をさまよい歩きながら思ったのでした。

【プロフィール】

「オバ記者」こと野原広子／1957年、茨城県生まれ。空中ブランコ、富士登山など、体験取材を得意とする。

※女性セブン2025年10月9日号