やりすぎなくらいがMOFTらしさ。

iPhoneの新型が出ると同時にリニュりたくなるのが、アクセサリー。

僕も今年iPhone 17 Pro Maxを購入したので、アクセサリ環境も新調しようと思っていたところ、スマホ、PC用スタンドでおなじみの「MOFT」さんから新作の試用サンプルをいくつか送ってもらったので、早速iPhone 17 Pro Maxで試してみました。

MOFTといえばその変形機構…ですよね！ 写真多めで特徴をお伝えします。

くっつける大容量カードケース。えっ、お前立つの？

Photo: 小暮ひさのり

まずは「MOFT 多機能カードケース＆スタンド-MagSafe対応」。

MagSafeのマグネットでiPhoneの背面に張り付き、財布に変わって普段持ち歩くさまざまなカードを収納しておける、大容量カードケースとなっています。

Photo: 小暮ひさのり

ケースにはかなりの厚みあり、それはもう大量にカードが入ります。名刺を詰め込んでおくと良さそう。

Photo: 小暮ひさのり

さらに、引き出して飛び出てくるタブも便利。

こちらを引くことで、上の画像のようにカードが並んで取り出しやすくなるというギミックになっています。また、このタブ自体にもスロットがあり、大事なカードやお札、コイン（作例では領収書入れてます）などはここに入れておくといいですねー。

ただし、免許サイズのカードはサイズ的にタブには入りません。残念。

Photo: 小暮ひさのり

ユニークなのが、ホルダー全体が折り紙みたいな構造になっているので、パタパタと展開できて、SIMカード収納スロット、SIMピン収納スロットまで付いているのです。ギークすぎんか？

eSIMオンリーになったiPhone 17では使わないかもしれませんが、それ以前のモデルでは海外旅行で現地SIMと入れ替える時に活躍？します。たぶん。

さらにこのケース…

Photo: 小暮ひさのり

MOFTですからね、立つに決まってる。

角度調節はできませんが、ここまでカードケースに性能を振ったプロダクトでも、スタンドとしても機能させるのはMOFTの黄金の精神を感じます。

コンパクトな角度自由自在スタンド。えっ、お前さらに立つの？

Photo: 小暮ひさのり

こちらは「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」、同じくMagSafeで張り付く、スタンド機能に特化したタイプのパワー型スタンドです。

Photo: 小暮ひさのり

パタンと折りたたまれた足？を開くと、中にカードスロットあり。カードは1枚くらいしか入りませんが、絶対に持ち歩きたいカード（僕の場合免許証ですね）を入れておくと、これだけでお出かけできてフッ軽になれるやつ。

Photo: 小暮ひさのり

パワー型と言ったのは理由があります。

こう立つのですが、このヒンジがめちゃくちゃしっかりとしている（硬いとも言う）ので、自由に角度を調整できるのです。

Photo: 小暮ひさのり

こんなふうに背筋ピンと直立させることもできますし…

Photo: 小暮ひさのり

深々とお辞儀をさせることもできます。自由自在です。さらに…

Photo: 小暮ひさのり

足を広げることでこう立ちます。何なんだこのフリーダムさ。

Photo: 小暮ひさのり

見た目はトリッキーですけど、この状態でiPhoneを横位置に変更できるので、動画などを見る時には視点が高くなっていいですね。これ、意外と万能型のスタンドかも？

Amazonではすでに販売されていました。

iPhone 17シリーズ用レザーケースとのマッチ感良し

Photo: 小暮ひさのり

「iPhone 17シリーズ対応 MOVAS レザーケース」と組み合わせた姿がこちら。

統一感出ていいな！ オフホワイトのおしゃれで上品な色合いで、ちょっと大人な雰囲気。

僕のiPhone 17 Pro Maxはディープブルーなので、配色的にカメラバーの自己主張が強いけど、シルバーモデルだとさらにマッチ感高そうな気がしますねー。

こちらはiPhone 17用、Pro用がすでに販売中。

こうして正直、どのスタンドも予想の斜め上を行く発想で、MOFTイズムが溢れていました。

iPhone 17シリーズのお供に、MOFTのケース＆スタンドのコンビ。使い勝手を拡張してくれる、ディ・モールト良しな選択肢かと！

