Blueskyのウェブ版とアプリ版の両方で、特定のメッセージに返信する機能が追加されました。v1.125 をリリースしました。グループチャットやDMで、特定のメッセージに返信できるようになりました。📱アプリではメッセージをスワイプしてください。長押し→「返信」選択もできます。💻 Webでは、メッセージ横の「…」をクリックしてください。グループチャットの公開後、最も多かったリクエストだったため、追加するこ