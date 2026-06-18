愛知県津島市の県道で酒に酔った状態で車を運転し、事故を起こしたにも関わらず警察に届け出なかったとして、トルコ国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、あま市に住むトルコ国籍のイブギム・サメット容疑者(34)です。イブギム容疑者は、津島市蛭間町の県道で今月3日午前1時すぎ、酒に酔った状態で乗用車を運転し、中央分離帯に乗り上げる事故を起こしたにも関わらず警察に届け出なかった疑いが持た