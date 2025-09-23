偽の合金製リングをリサイクルショップに売りつけ現金をだまし取った男（38）を逮捕 道内で多数の詐欺行為か 札幌市
札幌・豊平警察署は2025年9月22日、詐欺の疑いで東京都日野市に住む無職の男（38）を逮捕しました。
男は5人の男と共謀し、2024年11月3日に室蘭市のリサイクルショップに偽物の14金合金製リングを売って、現金19万円をだましとった疑いがもたれています。
警察によりますと、男は2024年8月に豊平区内のリサイクルショップに偽のリングを売って現金およそ26万円をだまし取った疑いですでに逮捕されていて、その後の調べで今回の事件にも関与した疑いがあることがわかったということです。
また、共謀した5人の男は暴力団を主軸とする詐欺グループに属し、その5人に偽のリングを供給したのが今回逮捕された男だということです。
警察によりますと、共謀した5人はすでに逮捕されていて、メンバーを入れ替えながら、2024年8月以降に札幌市や千歳市、室蘭市などのリサイクルショップに同様の手口の詐欺行為を行った疑いがもたれています。
北海道内では、同様の手口での被害が30件（被害総額およそ400万円）報告されていて、警察が男の余罪などを調べています。