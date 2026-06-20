新日本プロレス２０日の千葉・君津大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の海野翔太（２９）が、米国・ＡＥＷのＰＡＣ（３９）の挑戦を受諾した。この日、海野は田口隆祐と組んで、ジェイク・リー、ゼイン・ジェイ組と激突。強烈なラリアートでゼインから快勝を収め、王者の威厳を示した。試合後、田口と喜びを分かち合っていたところで会場が暗転。スクリーン上にはＰＡＣの姿が映し出された。ＰＡＣが属する「デスライ