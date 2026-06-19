サッカー北中米Ｗ杯のチケット販売を巡る詐欺が、メキシコ内で波紋を呼んでいる。メキシコメディア「ＭｅｄｉｏＴｉｅｍｐｏ」は「１５００万ペソ（約１４００万円）を詐取したとして女性が逮捕された。彼女はＷ杯のチケットとボックス席を販売していた」との見出しを立てて報道。「存在しないボックス席やチケットを販売してファンをだましたとして、メキシコ州司法長官事務所の捜査官に逮捕された。一方、彼女の恋人は依然