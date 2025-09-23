オウム真理教による「地下鉄サリン事件」から30年が経過した。なぜ、このような未曾有の凶悪事件が起きたのか。なぜ止められなかったのか――。月刊文藝春秋のバックナンバーから、教団の内実に迫る肉声を紹介します。

【画像】麻原の遺骨は太平洋の誰も知らない場所に散骨された（画像はイメージ）

本稿は、教団の指導者・麻原彰晃の四女の代理人を務めた弁護士が、死刑が執行された日の記憶を語った貴重な記録だ。

◆◆◆

オウムに殺された坂本弁護士の顔が浮かんだ

「あぁ、松本智津夫だ。そうか、彼は松本として死にたかったんだ」

東京拘置所で棺に入っている彼の顔を見たとき、最初に感じたのは、そんなことでした。宗教団体オウム真理教の教祖・麻原彰晃でも、法廷で裁きを受ける被告人でもなく、松本智津夫という一人の人間の遺体でした。文字どおりそう認識して、これで信者たちに、「もう麻原はいなくなった」と伝えられる、とも思いましたね。



オウム真理教代表・麻原彰晃の死刑が執行された日の記憶を、四女の代理人を務める弁護士が語った ©時事通信社

その後でなぜか、私も一度訪れたことのある、松本が生まれ育った熊本県の球磨川の風景が浮かびました。そして私の友人であり、私がオウムと闘うきっかけになった坂本（堤弁護士）の顔が出てきました。オウム真理教に殺された彼はいま、何を思っているのだろうと。

〈2018年7月6日金曜日、オウム真理教による一連の事件で死刑判決を受けていた、教団元代表の麻原彰晃こと松本智津夫と、元幹部ら合計7人の刑が執行された。7月26日には、残された6人の刑も執行された。

滝本太郎弁護士（61）は、1989年の坂本弁護士一家失踪事件からオウムに関わってきた。信者の脱会カウンセリングも行い、教団に命も狙われた。現在は家族と離れて暮らす松本の四女の代理人を務める。約30年にわたり教団と対峙してきた滝本氏を、突き動かしたものは何だったのか。〉

四女も驚いた電話の中身

「ついにこの日が来たか」と感じたのは、オウム真理教家族の会の会長・永岡弘行さんの奥さんからの電話でした。7月6日の朝7時、永岡さんがテレビ局の迎えの車に乗り込んだことを知らせてくれたのです。

数カ月前から「そろそろかな」とは、感じていました。今年3月、オウム真理教による一連の事件に関わる13人の死刑囚のうち7人を、別の拘置所に分散させていましたから。死刑執行は金曜日のことが多いので、金曜日だけは法廷の予定を入れないようにしていました。

8時を過ぎると、メディアから出演依頼が続きましたが、私はある電話を待っていました。その連絡が入ったのが昼前のことです。東京拘置所の責任者から、「死刑を執行しました」と電話がありました。私が松本智津夫の四女の代理人だからです。続けて、「遺体と遺品の引取りをされる気はありますか？」と聞かれました。すぐさま四女に確認を取り、改めて電話で「あります」と伝えました。

私たちは2011年から、刑が執行された後の遺体の引渡しを、東京拘置所に求めていました。最後の請求は死刑執行わずか1週間前の6月29日。計5回にわたって要望書を提出したのです。ただそれが実現したことには、四女自身も驚いていました。

翌7月7日午後2時、四女とともに拘置所に行って遺体に対面し、様々な手続きを行ないました。8日は私一人で火葬の要請書に署名。9日に遺体は火葬場で焼かれ、遺骨は東京拘置所に保管されました。

遺骨をパウダー状にして海に散骨することは、以前から四女と話し合っていたことでした。

教祖が亡くなった後も、骨は信者にとって特別な意味を持ちます。それがどこかに安置されたら、崇拝の対象となり、持つ者は松本同様の絶対者グルになり得る。散骨するにしても、例えば松本の生まれ故郷の球磨川に撒いたら、球磨川が聖地となってしまう恐れがある。それを避けるには、「広い太平洋の誰にも分からない場所に散骨するしかない」という結論に至っていたのです。

ましてや起訴されなかった事件を含め、オウム事件では、7人の遺骨が遺族の所に戻ってきていません。それにもかかわらず、松本の骨を持っていたいなどと言えたものではない。「散骨は当たり前だよね」と四女と常々話していました。

〈この続きでは、麻原彰晃の遺骨をめぐる葛藤をさらに詳しく語っています〉

※本記事の全文（約9400字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（滝本太郎「四女と麻原彰晃の遺体を見送って」）。全文では下記の内容をお読みいただけます。

四女も驚いた電話の中身

「父がお世話になりました」

坂本弁護士に頼まれて

道連れにされた信者たち

減らない信者と後継団体

（滝本 太郎／文藝春秋 2018年09月号）