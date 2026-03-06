14人が死亡し、6000人以上が負傷した地下鉄サリン事件が発生したのは、1995年3月20日のこと。それから31年、未曾有のテロを引き起こしたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚（63）＝執行時＝の「後継者」として、次男・璽暉（ギョッコウ）氏（31）が注目されている。その素顔とは……。＊＊＊【実際の写真】こんな普通のマンションに「麻原彰晃の後継者」が…31歳次男が“ニート生活”を送っていた家アレフ