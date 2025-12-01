〈新語・流行語大賞はいつ、どのように始まった？「こんな言葉、流行ってない」という声も…主催者が明かした“舞台裏”「選考会で激論に…」〉から続く年末恒例の「新語・流行語大賞」。今年で42回目を迎える同賞は、そもそもどのようにして始まり、いかにして注目を集めてきたのだろうか。一躍注目されるきっかけとなった“騒動”、ある理由で“選考対象から外された”言葉とは……？（全3回の2回目／続きを読む）【画像】懐か