1995年の地下鉄サリン事件から30年。被曝被害者の声は今、社会にどれほど届いているのだろうか。私自身は、被害者救済が後回しにされてきたように感じている。今年、OPCW（化学兵器禁止機関）の年次総会に参加し、世界の支援制度を見聞きしたことで、日本の被害者救済の構造的な課題や、公共放送の報道のあり方に改めて疑問を抱くようになった。本稿では、私が「NHKの取材を受けない」と決めるに至った個人的な経験を通じて「被害