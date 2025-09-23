【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ政権は２２日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業を米ソフトウェア大手オラクルや投資ファンドのシルバーレイクなどの企業連合が買収すると発表した。

買収金額は数十億ドルになる見込みで、トランプ米大統領が今週後半に大統領令に署名する。米ホワイトハウス高官が明らかにした。

トランプ氏は１９日、中国の習近平（シージンピン）国家主席との電話会談で習氏が米国事業を米企業に売却する枠組みを承認したと表明していた。

高官によると、ティックトックの米国事業をオラクルなどの合弁会社が運営する。米政府は、黄金株を含め株式を保有しないという。中国側が管理していたアルゴリズム（計算方法）は合弁会社の管理下に置き、オラクルが米国向けに再構築する。

米国では１月、安全保障上の懸念を背景に、運営会社・中国バイトダンスがティックトックの米国事業を米企業などに売却しない場合は米国内でのサービスを禁じる法律が発効した。その後就任したトランプ氏は法律の適用を繰り返し猶予してきた。今月１６日には４回目の延長を決める大統領令に署名し、期限は１２月１６日となっていた。

ティックトックの米国の利用者は１億７０００万人を超え、禁止されれば大きな影響が予想されていた。