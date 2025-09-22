1万円超の治療薬でも「カミソリを飲んだ」喉の痛みは消えない…医療ライターの変異株コロナ感染体験記

未だに流行が収まらない「ニンバス」

「カミソリ喉」と呼ばれるほど強い喉の痛みがあらわれる、新型コロナの変異株「ニンバス」。１医療機関あたりの感染者数の平均値は8.43人（※）と、高い推移が続いており、未だに流行が収まらない。

ヘルスケア・医療ライターの筆者は、遅い夏休みで帰省した際に、人生初のコロナに感染。自己負担額約１万5000円の高額なコロナ治療薬の服用とその効果、猛烈な喉の痛みをはじめとする症状、完治に要した日数など、“変異株・ニンバス体験”をレポートする。

水を飲むたび喉の痛みで涙がボロボロと…

「カミソリを飲みこんだような喉の痛み」と、ニンバスについてニュースで報道されるたび、「本当なの？」と疑った人も多いだろう。ニンバスに感染した私からすると、決して言い過ぎた表現ではない。むしろそれ以上の人生で体験したことのない激しい痛みだった。

体調に異変を感じたのは、帰省して２日目。朝から少し頭痛があり、夜は家族とお酒を飲む予定だったが、そんな気分になれず、食事をとって早めに就寝した。

翌朝、目が覚めると体のだるさと頭痛があり、嫌な予感がして熱を測ると、すでに38.5度。その日の症状は発熱しかなく、市販の解熱鎮痛剤「カロナール」を飲んでやり過ごした。

実家は田舎で、町民が通う唯一の診療所はあいにく休み。しかも、街にある休日夜間診療所まではやや遠い。「ただの風邪だろう」と思い、翌日もカロナールを服用したが、一向に熱は下がらず、夜になると徐々に喉に痛みがあらわれる……。

診療所が開いた２日後の午前に受診し、検査をしてもらうと、すぐに「陽性」とわかる。医師に「喉の痛みが強いので、流行中のコロナですね。高くなるけどコロナ治療薬を使いますか？」と聞かれ、少しでも早く治したい一心で処方してもらうことに。

処方してもらったのは、コロナ治療薬の「ゾコーバ」。公費負担は昨年３月末までに終了し、自己負担額は３割負担で約１万5000円と、かなり高額！ 診察料や検査料、喉の炎症を抑える抗炎症薬や解熱鎮痛剤などの他の薬とあわせて、支払った金額は１万7750円。楽しみにしていた友人との食事もキャンセル、飲み代もゾコーバに消えてしまう……。

ゾコーバは、コロナウイルスが作られるときに必要な酵素の働きをブロックし、コロナウイルスが体内で増えるのを抑える薬。妊娠している女性や、妊娠している可能性のある女性には投与できない。処方された当日は１回３錠飲み、２日目から５日目まで１回１錠服用する。

このときすでに喉の症状は悪化し、桃やスイカなどの果物、喉越しのいいそうめんなどを口に運んでみるが、咀嚼して飲み込むときに粘膜にあたって激痛が走り、食べたいと思った量の半分も食べられない。喉の粘膜すべてがただれて、傷だらけになっているのではないかと思うほどの痛みがあり、２〜３口で食事を断念した。

せめて水分補給をしなくてはと思うが、水を飲むのもしんどい。喉を通過するときにあの激痛が待っているかと思うと、“ごっくん”するのが怖くて、水を口に含んで頬を膨らませたまま時間が経ってしまう…。そして水を飲みこむ瞬間、痛すぎて足をバタバタさせてしまうほどで、いい大人なのに涙もボロボロ出る。徐々に水分補給ができなくなり、排尿回数も減っていった。

熱は下がったが、喉が痛すぎて眠れない

一番つらかったのが、喉の痛みでほとんどまともに睡眠をとれなかったことだ。寝ているときも唾液は分泌していて、通常は無意識に飲みこんでいるが、飲み込むときに喉の痛みで目が覚めてしまう。ウトウトしては痛みで目が覚め、熟睡できないまま朝を迎えるという状態が、受診から丸３日続いた。

症状は、発熱と頭痛、喉の痛み、倦怠感で、私の場合、咳や鼻水はほとんどなかった。ゾコーバを服用してから３日目の午後、ようやく平熱に戻って頭痛も軽減し、少し体がラクになる。しかし、困ったことに、喉の痛みはちっとも改善しない。家族が買ってきてくれたのど飴も、唾液を飲み込むのがつらくて、一つも食べられなかった。

５日間ずっと自室で寝込んで過ごし、熱が下がった翌日、マスクを着用して都内の自宅へ戻った。喉の痛みはいつになったら治るのか、食事をとれるのは何日後になるのか、仕事はできるのか――。

先の見えない喉の痛みと闘う中、食事がまともにとれないため体力は消耗し、メンタル的にも落ち込みはじめた。そして、薬がなくなると同時に、近所の耳鼻咽喉科を受診。

耳鼻科の医師からは、「これだけ喉の炎症がひどかったら、ゾコーバを飲んでも長引くのは当たり前」と言われ、ステロイド薬や抗生物質、炎症を抑えるうがい薬など、喉の症状に効く薬を処方してもらった。

すると２日後には、体感として喉の痛みが３割くらいまで減り、ほぼ元通りの食事が食べられるまでに回復。日常生活がままならない状態が続いた身としては、あっという間に「食べる」「寝る」ができる体になったことをありがたく感じた。

完治までは「２週間」…医療費は合計２万2090円に

喉の痛みが一切なくなったのは、１週間後。その間、喉に比べたら症状はひどくないが、軽い頭痛や、だるさ、腰や背中の痛みなどもあり、「これがコロナ後遺症なんだろうか」と、また不安に。心身ともに元気で、一切症状がなくなるまでは丸２週間かかった。その間、仕事の締め切りを延ばしてもらったり、プライベートの予定をすべてキャンセルしたりと、あらゆる調整が必要になり、それが最大のストレスとなった。

実家では隔離生活だったからか、実家の高齢の祖母や母にもうつらなかったのが幸いだった。

仕事で病院やクリニックでの取材、医師に話を聞くことが多く、職業柄、感染症には人一倍気を付けていたつもりだった。前触れなく訪れた、人生初のコロナ感染。完治まで２週間かかり、２つの医療機関、薬局で支払った医療費の合計は、３割負担で２万2090円。

コロナ治療薬・ゾコーバには助けられたが、感染により、お金も時間もムダにしてしまった夏休みだった。免疫を下げずに健康で過ごすことが、いかに充実した人生に必要不可欠かを、身をもって知った“ニンバス体験”となった。

※国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトより９月８日（月）から９月14日（日）までの１週間に確認された１医療機関あたりの感染者数の平均値

取材・文：釼持陽子

編集・ライター。1983年、山形県生まれ。10年間、健康情報誌の編集部で月刊誌・Webメディアの編集に携わったのちフリーランスに。現在はヘルスケア・医療分野などを中心に、医師や専門家の取材、企画、執筆を行う。