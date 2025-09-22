¥ê¥ó¥´Èª¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ ±¦¤Õ¤È¤â¤â¤ËÀÚ¤ê½ý¡¢É¡¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ô²ó²¥¤ê·âÂà¡¡ÀÄ¿¹¡¦Æ£ºêÄ®
ÀÄ¿¹¸©Æ£ºêÄ®¤Î¥ê¥ó¥´Èª¤ÇÃËÀ¤¬ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ºêÄ®¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢¥ê¥ó¥´Èª¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦¤Õ¤È¤â¤â¤ËÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹80¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬É¡¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤È¤³¤íÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²ÃËÀ¤ÎÌ¼
¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¤·¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤·¤«²¿¤âÂÐ¹³¤¹¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿Æ¥°¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤Ê¤êÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¤à¤Ä»ÔÂçÈªÄ®¤Ç¡¢¥¯¥ê½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë´é¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢²áµîºÇÂ¿1580·ï¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
