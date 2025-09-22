TBS NEWS DIG Powered by JNN

Æ£ºêÄ®¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¸áÁ°¡¢¥ê¥ó¥´Èª¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦¤Õ¤È¤â¤â¤ËÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹80¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬É¡¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤È¤³¤íÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Èï³²ÃËÀ­¤ÎÌ¼
¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¤·¤¿¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤·¤«²¿¤âÂÐ¹³¤¹¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿Æ¥°¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤­¤Ê¤êÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×

¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¤à¤Ä»ÔÂçÈªÄ®¤Ç¡¢¥¯¥ê½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë´é¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢²áµîºÇÂ¿1580·ï¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£