南アフリカのアーティスト、ラルフ・ジマン氏の手により、退役したソ連のミグ２１戦闘機は精巧な芸術作品へと変貌（へんぼう）した/Ralph Ziman

（ＣＮＮ）南アフリカ最大都市ヨハネスブルク出身の芸術家ラルフ・ジマン氏は、１３〜１４歳ごろ、初めて銃を突きつけられたと振り返る。

１９７０年代半ば、地元にあるショッピングモールの外で友人と一緒にいた時のことだった。一緒にいた仲間の誰かが、その男の恋人に不快な視線を向けたのかもしれない。細部はあいまいだが、目の前で４５口径マグナムがこちらに向けられた光景だけは鮮明に残っている。幸運にも事態は沈静化し、その日は全員が無事に立ち去ることができた。

だがジマン氏によれば、５０歳になるまでに１５〜２０回も銃を突きつけられた経験があるという。

「本当に幸運だった」と同氏は振り返る。当然のことながら、彼は「常に銃に反対する強い立場」をとってきた。

ジマン氏は現在米ロサンゼルスに在住し、商業写真家や映画監督から芸術家に転じた人物だ。１０年以上にわたり武器を作品の中心に据え、数千万個のビーズを手作業で編み込み、戦争の遺物を芸術へと変えてきた。

「世界中で広がる武器の氾濫（はんらん）や、警察組織の軍事化について語りたい」と説明する。

シリーズ「大量生産兵器（Ｗｅａｐｏｎｓ ｏｆ Ｍａｓｓ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）」は最近完結し、過去最大規模となる戦闘機全体を使った制作が行われた。シリーズの各作品は南アフリカの近年の歴史と結びついており、暴力の歴史をめぐる美しくも挑発的な省察を形作っている。

まず２０１３年には、針金の骨組みにビーズを施し、数十丁の模造ＡＫ４７を制作した。ＡＫ４７はアパルトヘイト（人種隔離）時代には「解放の武器」として使われたが、その後は「銀行強盗、現金輸送車の襲撃、住宅侵入、自動車強奪などに現れるようになった」と同氏は述べる。

続いて１６年、ジマン氏はキャスパー装甲車の装飾に取り組んだ。これは南ア警察向けに開発された重装甲の耐地雷車両で、タウンシップ（旧黒人居住区）に配備され、「アパルトヘイトの忌まわしい象徴」となったと彼は説明した。

１９年には、ソ連時代のジェット戦闘機ミグ２１全体をビーズで装飾するという挑戦に取り組んだ。なぜこの戦闘機を選んだのかには多少の説明が必要だ。ミグ２１は世界で最も生産数の多い軍用ジェットである。

１９８０年代、南アフリカはアンゴラ内戦（１９７５〜２００２年）と南アフリカ国境戦争（１９６６〜１９９０年）の双方に関与していた。

冷戦下の代理戦争には複数の勢力が介入し、その一つとなったキューバはミグ２１を飛ばして南ア空軍と交戦した。この戦争により、南アフリカは財政面でも政治面でも大きな損失を受けた。

ジマン氏と１００人以上の職人によるチームは５年以上かけてこの作品を完成させ、今夏米シアトルの航空博物館で公開した。

まず戦闘機を調達する必要があり、フロリダ州レイクランドの軍事請負業者から入手した。「部品単位に解体され、状態も良くなかったが、我々にとってはまさに理想的だった」と同氏は語る。

チームはエンジンを外し、残りを大型トレーラーに積んでロサンゼルスのスタジオへ運んだ。

デザイン作業の多くは機体そのものの上で行われた。アルミパネルに紙を貼り付け、その上に色テープで模様を描き、それを剥がして南アフリカへ送った。

南アフリカでは、ヨハネスブルグやクワズール・ナタール州、ムプマランガ州のジンバブエとンデベレの職人らが、送られた紙をもとにビーズでパネルを再現し始めた。

最大のパネルは幅２０フィート（約６メートル）を超え、完成後の重量は３０〜４０ポンド（約１３〜１８キロ）に達した。

全長５１フィート（約１５メートル）、幅２４フィート（約７メートル）の機体全体には、推定３５００万個のビーズが使用されている。

「この機体のすべてが１００％手作業だ。機械化の方法は存在しない」とジマン氏は語る。「そこに費やされた時間は想像もできない」。

もっと簡単に色を加える方法はある。それでもなぜビーズなのか。

「いつもビーズ細工が大好きだった。子どもの頃から身近にあり、ンデベレ人の子守りがいつもビーズの品を持ってきてくれた」と同氏は述懐する。「ビーズで何かを作るには膨大な技術と労力が必要なのに、過小評価されてきた。私はビーズ細工を芸術に引き上げたかった」。

ジマン氏の作品を支える職人の多くは、ンデベレの伝統的なビーズ技術を守るグループに属している。新型コロナの流行で他の仕事が途絶えた際、この職人たちの生計を守ることは極めて重要になったという。

さらに、本作「大量生産兵器」は次の世代を支援する役割も担っている。

この巨大なビーズ装飾アート制作を支援した国際物流会社の慈善部門を通じ、職人の子どもたちや若者２５人が教育支援を受けている。本人が望む限り、大学まで学費を負担するという。

これまでに奨学生は医学や看護、ファッションを学び、ジンバブエの２１歳以下（Ｕ２１）クリケット代表に選ばれた学生もいると、ジマン氏は満面の笑みを浮かべながら語った。

作品のミグ２１は米国内で巡回展示された後、売却される予定だ。収益は教育支援や、ウクライナの子どもたちのためのアートセラピーに充てられるという。「ソ連で製造されたものを譲り受け、売却し、その資金をロシアとの戦争で傷ついた市民を助けることに使えるのは素晴らしい」と同氏は語った。

シリーズは南アフリカの過去を題材にしているが、ジマン氏は現在にも通じる意義を持つと考えている。

ジマン氏が例に挙げたキャスパー装甲車は、後に米軍が第２次湾岸戦争で使用し、耐地雷待ち伏せ防護車両（ＭＲＡＰ）の着想源の一つとなった。

最終的に数百台のＭＲＡＰが国防総省の「１０３３プログラム（余剰軍装備を警察に供与する制度）」を通じて全米の警察に払い下げられ、米国内でブラック・ライブズ・マター（ＢＬＭ＝黒人の命も大切だ）運動の抗議者に対して投入された。

「歴史は似た形で繰り返すだけでなく、実際に再現しているようだ」とジマン氏は語った。