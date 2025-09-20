パソコン（PC）およびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、ゲーミング機器ブランド「ELECOM GAMING V custom」から、ワイヤレス・ゲーミングマウス「VM800」シリーズを2025年9月下旬に発売する。

手の大きさや持ち方に合わせて2サイズ

同社が30年以上にわたってPC周辺機器を開発してきた技術やノウハウを活かしながら、ユーザーの声を反映して誕生。世界初だという「Ultra-Wideband」と高速通信「True 8K」を搭載する。

超広帯域「Ultra-Wideband」のうちの7.25GHz〜9.30GHzの電波を使用し、従来機器で多く用いられている2.4GHz帯との干渉がなく、周囲の環境に影響を受けにくい安定通信を実現した。

PC、レシーバー、マウス本体との通信の送受信全て8000Hzで通信する「True 8K」により、応答時間500マイクロ秒以下の超高速化を達成。業界最高峰の反応速度とスムーズなトラッキングによりプレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す。

LEDや上面ボタンなど不要な部品の削減と省電力化によりバッテリーサイズの小型化を図り、旧モデルと比べ23％の軽量化を実現した。

"かぶせ持ち"や"つかみ持ち"に最適化された「ハーフエルゴ形状」を採用。手の大きさや持ち方に合わせて選べるMとLの2サイズを用意する。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

いずれも市場想定価格は1万9980円（税込）。