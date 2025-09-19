µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯13¹æ¥½¥í¡¡º¸Íã¤Ø¡ÈÊÒ¼êÃÆ¡É¢ªº¸Ãæ´Ö¤Ø¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡ÄÅìµþDÇ®¶¸
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢È¯13¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤Ëº¸±Û¤¨¤Î12¹æ¡¢4²ó¤Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤Ø13¹æ¡£ËÜµòÃÏ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï2²óÌµ»à¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤Î6µåÌÜ¡¢138¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤Çº¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à12¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤âÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤ó¤À¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïº£µ¨¡¢±¦Éª¤ÎÉé½ý¤«¤éÌó3¤«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ8·î16Æü¤Ë1·³¤ËÉüµ¢¡£Æ±22Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¾º³Ê¸å6»î¹ç24ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£13¹æ¤ÇDeNA¡¦º´Ìî¡¢ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÈÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°10°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë