公式戦6試合連続ゴールの川崎・伊藤達哉は「クールに見えるが熱い男」

川崎フロンターレのFW伊藤達哉は9月13日のJ1リーグ第29節の横浜F・マリノス戦で公式戦6試合連続ゴールを挙げ、3-0の勝利に貢献した。

ゴール前での冷静なフィニッシュで得点を奪う一方で、競り合った相手DFと一触即発となるシーンも。冷静さと情熱を併せ持つ28歳のパフォーマンスが反響を呼んでいる。

伊藤は前半4分、DFファンウェルメスケルケン際のパスカットからボールを受けるとそのままドリブルで盛り込み、カットインから左足のシュートを突き刺した。これで公式戦6試合連続ゴール。キレのある動きで横浜FMのディフェンスを苦しめ続けた。

そんな伊藤は前半32分、執拗なマークで食らいついてきたDF鈴木冬一と顔を突き合わせて一触即発の雰囲気となった。すぐに握手をして、その場は収まったが、伊藤が内に秘める熱さを見せた場面だった。

スポーツチャンネル「DAZN」の配信番組「やべっちスタジアム」の公式Xは「クールに見えるが熱い男」と伊藤のプレーハイライトを公開。伊藤は鈴木と握手した後にウインクをしている姿もカメラに捉えられていた。今Jリーグで最も勢いに乗っている選手の一人である伊藤の“ギャップ”に対して、ファンからは「クールに見えてアツいのがいいよね」「やることかわいすぎないか」「惚れてまうやろー」「痺れる」とさまざまなコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）