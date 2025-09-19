この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」のせーけん氏が、『ロケットナウだけで1万円まで何時間？Uber垢停通知が最後きてガチ焦った。《ウーバー配達員・Rocket Now配達員》』と題した動画を公開。配達アプリ「ロケットナウ」だけで1万円稼ぐまでの実録を披露しつつ、ラストには想定外のUberからの警告通知に動揺を隠せなかったと明かした。



動画冒頭、せーけん氏は「本日は、あえてロケットナウだけで1万円まで稼ぐには何時間？」という挑戦を開始。16時半から都心・表参道で稼働をスタートし、「都会平日アイドル時間からも割と高額案件が来るな」としつつ、効率よく配達をこなしていった。



稼働序盤から「ロケットナウ、200円プラスの時間限定ミッションが出ている」と特典を活用。実際の配達単価も900円台や、連続ダブル案件で1700円など高単価が目立ち、「やっぱり今のロケットナウは全受けでも安心して続けられる」と都内の盛況ぶりに驚きを語った。



配達を進め4時間が経過。最終的に12件・合計1万171円（通常配達8,571円＋ミッション1,600円）を達成。「今回はアイドル時間の都会から開始しても呪術なぎ（ノンストップ）で配達できた」「全受けで1回もキャンセルせずに済んだ」と、東京エリアの高単価継続に手応えを見せた。また、「大阪エリアでも9月30日からサービス拡大。初日は東京同様4桁案件が期待できる」と話し、他エリアの配達員にも情報を発信した。



しかし余韻に浸る間もなく、動画では「まさかの最後にやったUberの案件がホテルでタイマー終了になったんですけど、それでお届けしたら『配達キャンセル』の警告がきた」と激白。「マジでびっくりした。不正なんか何もやってない」と動揺を見せた。さらに続けて「走行距離や所要時間の“意図的延長”も疑われる内容も届き、心底あせった」と警告メールを公開。すぐさまUberのサポートに問い合わせたが「自動通知なので心配いらない」とのことだったという。「フラットレート制度の影響っぽいので、もし同様の通知がきたら焦らずサポートに確認を」と視聴者に注意を呼びかけた。



動画は「大阪のロケットナウもキャンペーン中なので、登録・配達検討の方は概要欄をチェックしてほしい」と紹介し、「平日の夕方からでもまだまだ稼げる。体調管理に気をつけて、配達を楽しもう」と締めくくった。