9月17日、日本テレビの情報バラエティー番組「DayDay．」に出演した料理家・平野レミと、次男の妻で同じく料理家の和田明日香の“嫁姑コンビ”の掛け合いが話題になっている。

「ふたりは『嫁姑グルメ道中 in 新大久保』のコーナーに出演、日テレの住岡佑樹アナと一緒に新大久保の飲食店をめぐるロケをしていました。釜山発祥の海鮮店に入ったときに、料理を運んできた韓国人の男性店員に平野さんが反応。和田さんが“店員さんを見ている”と指摘すると、すかさず平野さんが『あなたハンサムね』とナンパを開始したんです」（芸能記者）

和田はそんな平野の様子を「お義母さんの好みだなって気がしたんですよ」と笑い、「レミさん、わかりやすいんです。好きな人がいるとジッと見る」と、意外と“肉食”な平野の生態を暴露した。

「平野さんは『何歳？ 28歳、いい年ごろね、独身？』などと質問攻めに。現在78歳の平野さんからすれば、半世紀も年下ですから孫世代なんですが、ロックオン状態でした。そこで和田さんが、『それ以上はセクハラになるのでやめてもらっていいですか？』としっかり義母の暴走を食い止めたんです」（前出・記者）

さすが“自由人”の平野だが、うまく手綱を操る和田にXでは感心の声が。

《いいお嫁さんやね。放送後に義母が炎上するのを防いだわけやん。平野レミさんは天真爛漫ぶりでやわらいでるけど老害一歩手前だと思う時も多々ある》

《平野レミさん和田明日香さんコンビ好きなんです》

《血が繋がってないのに平野レミをあんなにコントロールできる人って和田誠とこの人ぐらいじゃないんだろうか？（笑）》

2010年に和田が平野の次男と結婚して15年、嫁姑コンビの掛け合いは完成の域に達している。

「平野さんの“暴走グセ”は有名な話で、これまで放送事故寸前の事態を何度も引き起こしています。2024年10月には、NHKの生放送番組『平野レミの早わざレシピ』で翌月出版予定の自身の著書を何度も取り出しました。NHKは当然“宣伝NG”なのでスタッフを慌てさせました。さらに同番組では、プチトマトの下処理ができていないことにブチギレ、《ダメだよ、これ、全然下手じゃん！》《やり方が違うのよ、これ》などと叫んでプチトマトを調理台に叩きつけるという暴挙に出たこともあります。おこげを作っているときも、菜箸を使わず素手でひっくり返し続け、進行役の安藤佳祐アナが《ヤケドに気を付けてください！レミさんは特殊な訓練を積んでおります》と必死で止める光景もあります。自身が“あーちゃん”と呼んで可愛がる和田さんがいないと、誰も止められないですね」（前出・記者）

78歳と38歳の名コンビ、できるだけ長く続けていってほしいものだ。