²»³Ú½¸ÃÄ Black petrol¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½é¥·¥ó¥°¥ë¡ØTURN¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¸ø³«¤â
¡¡²»³Ú½¸ÃÄ Black petrol¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½éºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØTURN¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛBlack petrol¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½é¥·¥ó¥°¥ë¡ØTURN¡Ù¥¢¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²»³Ú½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ëBlack petrol¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖTURN I¡×¤È¡ÖTURN II¡×¤Î2Éô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTURN I¡×¤Ï¡¢À¸³Ú´ï¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥É¥é¥à¥ó¥Ùー¥¹Ä´¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤Ä¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢·ëÀ®¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÒµþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ó¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¾è¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Àー¥¯¤Ê¥Ý¥¹¥È¥À¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×Ä´¤Ë¥Óー¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¿·¤¿¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡ÖTURN II¡×¤Ø¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Îpeter¡ÊDaiki Kobayashi¡Ë¤¬¡¢»£±Æ¤Ï¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎRyo Matsumoto¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë