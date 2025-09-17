ミス東大2020グランプリでYouTuberとしても活動する神谷明采さんが2025年9月15日、Xに「お酒の弱さ」に関する投稿を行い、注目を集めている。

神谷さんは20年度のミス東大で、現在は東京大学の公共政策大学院2年生だ。YouTubeチャンネル「神谷明采の『あさちゃんねる』」では、受験情報の発信のほか、トーク動画やグラビア撮影の様子なども公開している。

ネットの注目を集めたのは、「お酒弱すぎ問題 ビール一杯、5分ごとの経過がこれ」として公開したビフォーアフター画像だった。投稿には、「閲覧注意」との但し書きも添えている。

いずれも飲食店で撮影されたとみられる神谷さんのバストショットだが、1枚目の時点で額の辺りが赤くなっている。5分後だという2枚目では額のほか、目の周りや口周り、あごなどがまだらに赤く変色。さらに5分が経った3枚目は、鼻やフェイスラインを除くほとんどの部分が真っ赤に。さらにアップで撮影された4枚目では、首のあたりまで赤くなっている様子がわかる。

「お酒弱すぎ」とした神谷さんだが、投稿を見た人からは「アレルギー症状ではないか」との指摘が寄せられた。

投稿には、7.9万超の「いいね」に加え、2300件を超えるコメントが寄せられた。

心配の声を受け、神谷さんは16日夜「皆様からのご指摘を踏まえ、安全のため、今日はこちらのビールにしようと思います」と投稿。ノンアルコールの子ども向け炭酸飲料「こどもびいる」のビンを手にしたアップショットを公開している。