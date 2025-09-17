DAIGO＆北川景子の長女、まさかのテレビ“出演” 視聴者驚き「神回ｗ」「声が可愛すぎて幸せに」「最高に癒やされた」
アーティスト・タレントのDAIGOと俳優・北川景子夫妻の長女が、17日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『DAIGOも台所 〜きょうの献立 何にする？〜』（月〜金曜 後1：30）に“出演”を果たし、話題を集めた。
【写真】娘との“共演”でタジタジになるDAIGO
DAIGOの妻・北川と娘が、パパの仕事ぶりを参観。DAIGOが「さつま芋ご飯」を調理していると、画面の外から「パパ！パパ！」とかわいらしい声が聞こえた。試食では「おいしい！」と元気な声で、ほんわかムードに包んだ。
エンディングでは、DAIGOが「きょうはね、ドキドキした収録でしたけど、うちの娘の音声多めにお送りしました」とにっこりだった。
視聴者からは、SNSで「DAIGOも台所が神回ｗ」「DAIGOの娘ちゃん、 パパ大好きなんだな」「DAIGOさんの娘さんの声が可愛すぎて幸せになれた」「最高に癒やされた」など、多数の感想が寄せられた。
TVerで見逃し配信が実施されている。
