の人気ドラマ「フォールアウト」シーズン2が2025年12月17日より独占配信となることがわかった。毎週水曜日に新エピソードが1話ずつ配信され、最終話となる第8話は2026年2月4日（水）に配信予定。日本語予告編、ティザーアート、場面写真も届いた。

シーズン1は全世界で1億人以上に視聴され、Prime Video史上最も視聴された作品のTOP 3にランクインする人気作となっている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

有名ゲームを原作とした『フォールアウト』は、持てる物などほとんど残されていない不毛な世界を舞台にした、持てる者と持たざる者の物語。世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者は、地上へと足を踏み入れることになるが、そこに待ち受けていたのは衝撃に満ちた世界、ウェイストランドだった。複雑奇妙で非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。

明るくて不思議なぐらい真っすぐな主人公ルーシー・マクレーン役にエラ・パーネル（「イエロージャケッツ」「アーミー・オブ・ザ・デッド」）、軍国主義派閥BOS （Brotherhood of Steel）に育てられた若い兵士マキシマス役にアーロン・モーテン（『自由への道』）、誰よりも長くウェイストランドをさまよう無慈悲な賞金稼ぎグール役にウォルトン・ゴギンズ（『ジャンゴ 繋がれざる者』）、ルーシーの愛情あふれる父親で高い科学スキルを持つハンク・マクレーン役にカイル・マクラクラン（『ツイン・ピークス』）、ルーシーの弟ノーム・マクレーン役にモイセス・アリアス（「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」）、グールがかつて銀幕のスター、クーパー・ハワードだった時の妻バーブ・ハワード役にフランシス・ターナー（『ザ・ボーイズ』）がシーズン1から継続し、シーズン2では舞台となるニューベガスのロバート・ハウス役でジャスティン・セロー（『アメリカン・サイコ』『マルホランド・ドライブ』）が加わる。

© Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC © Amazon Content Services LLC

本作で製作総指揮を務めるのは、鬼才の弟でPrime Videoで独占配信中のSFドラマシリーズ『ペリフェラル ～接続された未来～』や人気ドラマ「ウエストワールド」でも製作総指揮を担当したジョナサン・ノーランとリサ・ジョイ。また製作総指揮/クリエイター/ショーランナーにはジェニーヴァ・ロバートソン＝ドウォレット（「キャプテン・マーベル」）とグラハム・ワグナー（「シリコンバレー」「ジ・オフィス」）があたっており、元になったゲーム「Fallout」の開発をリードしたベセスダ・ゲーム・スタジオのトッド・ハワードも製作総指揮に名を連ねている。

ティザー予告の最後では、ゲームファン待望、終末世界で最強のプレデター、デスクローの姿も初公開された。

シーズン1は、米批評サイトRotten Tomatoesで批評家/オーディエンス両方から93%という高評価。シーズン2の配信を前に、既にシーズン3への更新も決定している。

「フォールアウト」シーズン2はPrime Videoにて2025年12月17日（水）より独占配信開始。