【フィリピン・日本人射殺事件】「黒幕」として警察が捜査している「凶悪犯罪集団の大物」の名前

ヒットマンが明かした「日本人の指示」

タクシーを降りた瞬間に、後ろからズドン―。

8月15日にフィリピンの首都・マニラで起きた日本人2名の射殺事件は、思わぬ展開を迎えそうだ。

「2名はマニラの繁華街・マラテのど真ん中、高級ホテルの裏で頭を撃たれました。現場は日本でいう歌舞伎町のような場所で、'18年にも日本人が銃撃されただけに、現地の日本法人の社員や旅行者には、恐怖が広がっています。

ただ、発生当初は日本人を狙った強盗という見方もありましたが、捜査の結果、日本人の『黒幕』がいる可能性が高まっています。実際、すでに逮捕されたフィリピン人ヒットマンも、現地当局の取り調べに『日本人からの指示』を示唆する供述をしている」（捜査関係者）

殺害を指示した「黒幕」とは誰か。日本の警察の捜査線に急浮上しているのは、あの凶悪組織の幹部だ。

ルフィ幹部への「事情聴取」

「'22〜'23年にかけて広域強盗事件を起こし、日本全国を震撼させた犯罪集団『ルフィグループ』の関与が疑われています。同グループの幹部らはすでに逮捕されていますが、捜査一課の刑事たちが拘置所にいる彼らに事情聴取を行っている」（同前）

「ルフィグループ」幹部の関与が疑われている背景には、こんな事情があるという。

「被害者2名とルフィ幹部の間で、金銭トラブルや特殊詐欺の利権争いが起きていた可能性がある。また、フィリピン人犯行グループへの送金に際し、ルフィ幹部のオンライン上でのアカウントが決済に関わった痕跡もある」（同前）

遠隔で指示を飛ばし実行犯を操る手法は、ルフィの常套手段だ。

9月3日には、射殺された日本人2名の遺体が羽田空港に到着。司法解剖が行われた。マニラは人気の旅行先でもあるだけに、一刻も早い真相解明が待たれる。

あわせて読む『ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」』

「週刊現代」2025年09月29日号より

【あわせて読む】ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」