Æ±µéÀ¸¤é¤¬Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤»ö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡×ÁÉ¤ë²áµî¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¡ÉË½Ïª
¡¡À¤³¦¿·µÏ¿¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¡£½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢9·î16Æü¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÆ±µéÀ¸¡×Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È
Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤¿¤Á
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï9·î6Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤Î¸øÌ³¤Ç¤¹¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¸½ºß¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂèÆó°Ì¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª½Ð¤Þ¤·¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¡È¤ª¿ÍÊÁ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡£ºòº£¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤¬Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö8·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÆÃÈÖ¡ØÀ®Ç¯¼°¤ØÁÇ´é¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¡È¡Ø¤Ò¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ò¤¤¤¯¤ó¡Ù¤È¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¡È¹»Äí¤Ç½³¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡ØÀèÁÄ¤Î·ì¤¬Áû¤°¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¹Ä¼¼¥¸¥ç¡¼¥¯¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±µéÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡È¤ªÃãÌÜ¤Ç¸µµ¤¡É¡¢´¶¾ð¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡9·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ï¡¢NHKÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ±µéÀ¸3¿Í¤¬½Ð±é¡£
¡Ö3¿Í¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¾åÌî¸ø±à¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢·îÅç¤Ç¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¤Ç¡Ê¤ªÂê¤¬¡ËÅ·¹Ä¤ò¸À¤¦»þ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¾ÜºÙ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥È¡ØRADWIMPS¡Ù¤ä¡ØSEKAI NO OWARI¡Ù¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Æ±µéÀ¸¤é¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤«¤é¡È½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÀÄ½Õ½¼¼Â¤·¤Æ¤½¤¦¡Õ
¡Ô¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¥´¥ê¥´¥ê¤ËÀÄ½Õ¤òëð²Î¤µ¤ì¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Õ
¡ÔÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ã¼Ô¤¬³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê»ö¤òÂ¿¾¯¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¸øÇ§¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î?¡Õ
¡Ô¤³¤ìÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¤Û¤Î¤Ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½Ïª¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤»ö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï²áµî¤ËYouTuber¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô»þ¤Î¼Ì¿¿Åù¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°°Õ¤¢¤ë¥ê¡¼¥¯¤Î¾ðÊó¸»¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¡£±£¤·»£¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¡É¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤é¤¬¾¡¼ê¤Ë¼Ì¿¿Åù¤òÈÖÁÈ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÆ±µéÀ¸¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤¹¿Í¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÜÆâÄ£¤âÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÁÇÀ¤ò¥Ù¥é¥Ù¥é¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ðÊóÅýÀ©¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¸ì¤é¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£