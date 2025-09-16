2025年3月期 国内 銀行 104行「総資金利ざや」調査



2025年3月期の国内104銀行の貸出や運用による利息などの収益を示す「総資金利ざや（中央値）」は、前年と同水準の0.18％で堅調に推移した。

「資金運用利回り（中央値）」は0.93％（前年0.85％）に上昇したが、「資金調達原価率（中央値）」が0.76％（同0.69％）に上昇し、コスト増との微妙な綱渡りが続いている。

2024年3月、日本銀行がマイナス金利を解除し、銀行は貸出金利の引き上げに動いている。しかし、同時に預金金利も上昇しており、総資金利ざやの好転までには至らなかった。





「総資金利ざや」の中央値は前年と同水準の0.18％

国内104銀行の2025年3月期の「総資金利ざや（中央値）」は、前年と同水準の0.18％だった。最近では、2023年の0.19％に次ぐ水準で、長期低迷に歯止めをかけた。

合併した青森みちのく銀行、あいち銀行の2行を除く102行では、資金運用利回りが前年を上回ったのは92行（前年62行）で、9割（構成比90.1％）の銀行で好転した。日本銀行のマイナス金利解除で、貸出金利の上昇が一因とみられる。

ただ、「資金調達原価率（中央値）」も0.76％で、前年の0.69％から0.07ポイント上昇した。102行のうち、97行（構成比95.0％、前年68行）で資金調達原価率が上昇するなど、マイナス金利解除の余波で、預金金利の上昇が資金調達原価率を押し上げた。







2024年3月の日本銀行のマイナス金利解除で、銀行の貸出金利は上昇している。日銀がまとめた利率別貸出金残高では、2024年3月の貸出金利0.5％未満が33.1％、0.5％以上1.0％未満は38.1％だったが、2025年7月には同0.5％未満が9.6％、同0.5％以上1.0％未満は34.6％まで縮小し、1.0％未満の低金利は半数を下回った。

ただ、マイナス金利解除や政策金利引き上げを見越し、多くの銀行が預金金利の引き上げに動き出した。

貸出金利と預金金利の上昇バランスが整わず、2025年3月期「総資金利ざや」は前年と同水準にとどまった。だが、政策金利の引き上げが予想される時期にきており、「総資金利ざや」は底打ちして好転の兆しも見えてきた。