猪俣周杜（timelesz）が自身のInstagramを更新。浴衣姿のオフショットを公開した。

9月15日、千葉ZOZOマリンスタジアムにて新体制初となる大規模ファンミーティング『timelesz SUPER FAMeeting～また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？～』を開催したtimelesz。

猪俣は、「#浴衣」「#ファンミ」「#花火」「#感動した」というハッシュタグと共に、4枚のオフショットを投稿。黒地に模様の入った落ち着きのある浴衣姿で、timeleszの公式マスコットキャラクター“TAM”のお面を持っている。いつもはサラサラのストレートが多い猪俣だが、この日は緩いウェーブヘアで登場。はだけた胸元も艶っぽく新鮮なイメージを放っている。

この投稿に、メンバーの佐藤勝利は「ポーズ決めすぎじゃない？」とコメント。菊池風磨も「胸元開けすぎじゃない？」とツッコむが、猪俣は「明日も早いのでまた朝返信しますね おやすみなさい」とサラリと流して見せた。

SNSには、「浴衣の周杜ちまビジュ良すぎ」「とんでもなくメロい」「髪型最高」「ビジュの強さに驚愕」「チャラい周杜くんに狂わされてる」「ウェーブ片耳掛け、イケイケ系でビジュ爆発」「チャラさ全開であまりにも良」「色気がすごい」など、悶絶するようなファンの声が多く見られる。

