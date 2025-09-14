１０日、文化・観光サービス展示エリアで気に入った商品を撮影する来場者。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

【新華社北京9月14日】中国北京市で11〜14日まで開催されたサービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」（CIFTIS）は、人工知能（AI）を搭載し話し相手になってくれるパンダのぬいぐるみや立体的な動物に姿を変える拡張現実（AR）ブロックなど、従来の玩具とテクノロジーを融合させた多彩な文化クリエーティブ製品が来場者の関心を集めた。

北京動物園のブースではAI搭載のパンダのぬいぐるみが展示され、注目の的になった。スタッフによると、ぬいぐるみにはバイオニック技術が組み込まれており、人間の感情を認識して反応を返すため、双方向性のある触れ合いが実感できる。

北京動物園は子ども向けAI教育アプリ「猿編程」と共同で、中国固有種の動物ARブロックを発表した。ブロックを組み立てた後、スマートフォンやタブレットでスキャンすると、ジャイアントパンダやキンケイ、四川キンシコウなど、中国固有の希少動物6種の立体動態ARモデルが生成される。音声による専門的な解説も流れ、「静的な知識」から「没入型の体験」への飛躍を実現した。

北京市文物局は屋内の「文博＋（プラス）先進技術」と屋外の「文博＋生活」という二大展示エリアを設けた。多くの博物館の文化クリエーティブ製品の中から特に優れた製品や新製品を集中的に展示したほか、一部ブースには実演コーナーも設置。来場者は双方向型の体験を通じて伝統文化の魅力を感じた。

伝統文化とトレンドアートの融合も、今年のCIFTISの見どころとなった。

中国玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート）は、陶磁器や絨花（じゅうか、絹糸で花をかたどる伝統工芸）などの伝統的な要素をデザインに取り入れ、アートトイと無形文化遺産を組み合わせた作品を多数出展した。「MOLLY」「DIMOO」「SKULLPANDA」などの同社の人気キャラクターが伝統文化と共に展示され、分野を超えた融合という新たな取り組みを示している。

北京ダックで有名な老舗レストラン「全聚徳」は、アヒルの丸焼きとネギ、甜麺醤、荷葉餅（小麦粉を薄く延ばして焼いたクレープ状の生地）をセットにしたぬいぐるみ「北京ダックコース」を打ち出した。多くの来場者が写真を撮りソーシャルメディアに投稿すると、「どこで売っているの？買いたい！」というコメントがあふれた。

無形文化遺産の技法を取り入れたアートトイや文化財をモチーフにしたミュージアムグッズは次々と話題を呼び、国内外のバイヤーからの評価も高い。文化クリエーティブ製品は、もはや単なる土産物ではなく、歴史と現在と未来をつなぎ、人々の精神的な豊かさを得ようとする消費行動や情緒的価値を満たす新たな媒体となっている。

ある日本の出展者は中国の若者に見られる新しいトレンドに「自分をよろこばせるためにお金を使う『悦己（えっき）消費』の傾向がある」と指摘した。その傾向も文化クリエーティブ製品に顕著に現れている。

ミュージアムグッズの開発を支援する北京文博派生品創新インキュベーションセンターの責任者は、文化クリエーティブ製品は技術から構造、独創性まで、絶えず進化していると強調。「独創性とテクノロジーの融合、さらに双方向性やソーシャルメディア上で交流するという楽しみ方も加わり、消費者の購買意欲を喚起している」と述べた。（記者/呉寒氷、邱虹）

