¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìーÍ¥¾¡¸õÊä²òÀâ¡Û①¥Ýー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡ÃÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥µー¥ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¹ñ
¡¡¤¤¤è¤¤¤è12Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¡£½Ð¾ì¹ñ¿ô¤¬½¾Íè¤Î24¥«¹ñ¤«¤é32¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¡¢Âç²ñ·Á¼°¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎºÇ½é¤Î²¦¼Ô¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Í¥¾¡¸õÊä¤¿¤Á¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥µー¥ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¹ñ¥Ýー¥é¥ó¥É
1.¥Ýー¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§
¡¡¥Ýー¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¹ñ¤Î1¤Ä¤À¡£¸½ºß¤ÎFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1°Ì¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤È¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2025Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀäÂÐÅª²¦¼Ô¥Ýー¥é¥ó¥É¤ò¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î髙¶¶Íõ¤ÏÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Áー¥à¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥µー¥Ö¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·ー¥Ö¡¢ÁÈ¿¥ÎÏÁ´¤Æ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ï¥µー¥Ö¤¬À¤³¦°ì¤Î¥Áー¥à¤À¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¥µー¥Ðー¤Î¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥ì¥ª¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«ーÁ´°÷¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µー¥Ðー¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¿ー°Ê³°¤Î5¿ÍÁ´°÷¤¬¡¢µåÂ®120km°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥µー¥Ðー¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶¼°Ò¤òÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢5Ï¢Â³¤ÇÀÐÀîÍ´´õ¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥µー¥Ö¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ö¤òÎ¿¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¡¡①¥µー¥Ö¤ÇÊø¤¹②¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇËÉ¤°③¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬·è¤á¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥µー¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î3ÃÊ¹½À®¤¬¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¥Ð¥ìー¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤À¡£
2.¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¼åÅÀ
¡¡¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ë¤â1¤ÄÌÀ³Î¤Ê¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥ì¥·ー¥ÖÎÏ¤À¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÁí¹çÎÏ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡¢¥ì¥·ー¥ÖÃ±ÂÎ¤ÎÀºÅÙ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ìµ¤¤¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£VNL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â1¥»¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¤ÎÈï¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥Üー¥ë¤¬¥»¥Ã¥¿ー¤Ë´°àú¤ËÊÖ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢2ÃÊ¥È¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬Äã¤¯¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥µー¥Ö¤ÇÊø¤¹¤¬¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¥µー¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
3.¥Ýー¥é¥ó¥É¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊOH/32ºÐ/201cm¡Ë¤À¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×OH¤Î1¿Í¤Ç¹¶·âÎÏ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¥¥åー¥Ð½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ëµ¢²½¤¹¤ëÁ°¤Ï14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢¤Î¥¥åー¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿²øÊª¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤ä¥Ì¥¬¥Ú¥È¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëOH¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ì¥ª¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹â¤µ¤È¥Ñ¥ïー¤ÇÁ´¤Æ¤òìúí¸¤¹¤ëOH¤À¡£
¡¡½¼Ê¬¤Ë½õÁö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ385cm¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤«¤éÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÂÎÀª¤¬°¤¯¤Æ¤âÁ´¿È¤Î¥Ð¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤ó²¥¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤Ç¸Ä¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢¤Ê¤ª°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ÇÁ´¤Æ¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¤Î¤¬¥ì¥ª¥ó¤À¡£