590Ëü±ß¡ª Æü»º¡Ö¿··¿¡È¹âµé¡ÉSUV¡×È¯É½¡ª ¥¥é¥¥é³°Áõ¤Î¡Ö¹ë²Ú¡È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡É»ÅÍÍ¡×¡ª ¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¡ßÀÄÆâÁõ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¿··¿X-¥È¥ì¥¤¥ë AUTECH¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖAUTECH¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¡×¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ!?
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯8·î21Æü¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³ÈÂç¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¿··¿¡Ö¡È¹âµé¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë AUTECH¡Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë²Ã¤¨¡¢GoogleÅëºÜ¤Î¡ÖNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎºÎÍÑ¤ä¡Ö3D¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥Ó¥å¡¼¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢Æü»º¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½ÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÂçÉý³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶¯²½¤·¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¡ÖROCK CREEK¡Ê¥í¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ë¡×¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥¹¥¿¥à¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë NISMO¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸÷Âô´¶¤¢¤ë¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖG¡×¤Î4WD¡Öe-4ORCE¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸º¿ê¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥·¡¼4¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°ÆÃÀ¤¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¡¢Æü»ºÆÈ¼«¤Î4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëe-4ORCE¤Ë¤âÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬¹â¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÈÁÖ²÷¤Ç¼Á´¶¤Î¹â¤¤¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î20¥¤¥ó¥Á¥À¡¼¥¯¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢NMC¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTUNED BY NMC¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥ê¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥À¡¼¥¯¥¯¥í¥à¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼LED¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¡¢ÀìÍÑ¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥é¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥¢¥È¥ê¥à¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ÀìÍÑ¿§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¼¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥°¥ì¡¼¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥É¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î³Æ¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¡×¤Î·×7¼ïÎà¤è¤êÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢590Ëü1500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤¬¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬¾ÅÆî¤Î³¤¤È¶õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£