¥®¥ê¥®¥êËÌÄ«Á¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¶¸¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¹·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¥É¥¹¥³¥¤¡×¤¬¡¢ºÇ¿·Æ°²è¡Ø¥®¥ê¥®¥êËÌÄ«Á¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¶¸¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¡×¤¬ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡£¤Ê¤¼ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¦¡¦¡©¡©¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ÞÐî¡ÊTumen¡¢¥È¥¥¥á¥ó¡Ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¹ñ¶¤Ë¤â¶á¤¤àí½Õ¡ÊHunchun¡¢¥Õ¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¤òË¬¤Í¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤ÈÊ¸²½¡¢Î¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Î¹¤ÏËÌµþ¤«¤éÃæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÖÆâ³°¤ÎÀ¶·é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î²÷Å¬¤µ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£³°¹ñ¿Í¤Î¾è¼Ö¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¼«Æ°²þ»¥¤ò»È¤ï¤º¡¢·¸°÷¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¤Æ¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡Ö检É¼¡Êjiǎnpiào¡¢¸¡»¥¡Ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿ÞÐî¤Î³¹¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó13Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó57%¤¬Ä«Á¯Â²¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¹ñ¶¤Þ¤À±Û¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÄ«Á¯¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤¬Â¿¤¤Ê¸²½·÷¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£³¹¤Î´ÇÈÄ¤¬Ä«Á¯¸ìÊ»µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«Á¯¸ì¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊËÌÄ«Á¯¤ÎÉ¸½à¸ì¤Ë¶á¤¤É½µ¡Ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¿ÞÐî¤Ç¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬¸«¤¨¤ë¡×¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤¦¡¢ÀßÈ÷¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£·Ê¿§¤¬Á´¤Æ¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ìë¤Ë¤ÏÂÐ´ß¤ÎËÌÄ«Á¯Â¦¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤«¤éÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤«¤é¤Î±Û¶¼Ô¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃ¦ËÌ¼Ô¡Ë¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤Î¹â¤¤¹ñ¶¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ç¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶âÌÙ¤±¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¹ñ¶¤Î¶¶¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖËÌÄ«Á¯¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯¤´¤í¡Ê6Ç¯Á°¡Ë¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÏÁÇËÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÌÜ¤Ä¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤³¤Î¥«¥Ë¤Î¾¦Å¹³¹¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¹ñ¶¤Î°ÕµÁ¤¬¾¦¶È¼çµÁ¤Ë·¹¤¯¸½¾õ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÞÐî¤«¤éÎó¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æàí½Õ¤Ø¡£³¹¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Ê¸²½¤Î±Æ¶Á¤¬¿§Ç»¤¯¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Î´ÇÈÄ¤äÎÁÍýÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î³¹¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬±É¤¨¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¯Å¸¤Ö¤ê¤ò»ØÅ¦¡£Ì¾Êª¤Î¥«¥ËÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆù¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¡¼ÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¡¦¥í¥·¥¢¸ì¡¦Ä«Á¯¸ì¤¬º®ºß¤·¡¢¥í¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÄ«Á¯Â²¤Î½»Ì±¤¬¹Ô¤¸ò¤¦ÍÍ»Ò¤ò¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ËÍè¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¹¥³¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¸½¼Â¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë´Ñ¸÷¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ¶¤¬»ý¤ÄÊ¸²½Åª¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤·¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÍßµá¤¬¡¢¤è¤¯¤Ê¸½ÂÎ¡×¤«¤é¡Ö¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£·èºÑÌÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¿¨¤ì¡¢Alipay¡Ê¥¢¥ê¥Ú¥¤¡Ë¤äWeChat Pay¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸½¶â¤ò»È¤ï¤º¤ËÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥¢¥ê¥Ú¥¤¤«WeChat Pay¤Ç»ÙÊ§¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
