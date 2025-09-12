9月10日の「文春オンライン」で坂口健太郎（34）との過去の“親密な関係”を報じられた永野芽郁（25）。かねて共演者との“近すぎる距離”を指摘されてきた永野だが、“あの女優”からも共演NGを突きつけられていたようだ。

記事によると、年上の一般人女性と同棲中だった坂口と永野は’22年ごろから交際関係にあったという。映画『俺物語!!』（’15年）で初共演し、次に共演した映画『仮面病棟』（’20年）では、撮影時から2人の“近すぎる距離”の片鱗をのぞかせていた。

同作で腹部を撃たれてケガをする女子大生を演じた永野は、映画のイベントで、日常生活でも毎日のように撃たれて苦しむ悪夢を見たといい、「それを毎朝、坂口さんに報告するのが日課でした」と明かしている。しかし、この時期の坂口には交際していた人物がいた。女優の高畑充希（33）だ。

「’16年に交際が報じられ、同じマンション内で半同棲状態となり、結婚秒読みとも言われていました。しかし、’20年3月に『仮面病棟』が公開された頃から高畑さんが永野さんを“共演NG”にしたという噂が出回り、同年5月には『東京スポーツ』がその噂を報じています。

当時は、永野さんと坂口さんの恋愛スキャンダルなどは報じられておらず、映画の撮影や宣伝で一緒にいる時間の長い永野さんを高畑さんが“一方的に不安視したのでは？”と言われていました。共演NGの真偽は明らかにされていませんが、もし本当なら永野さんを警戒した高畑さんの“女の勘”が当たっていたということになりますね。結局、高畑さんとと坂口さんは、同年末に各社スポーツ紙に破局が報じられました」（芸能リポーター）

永野といえば、今年4月にも「週刊文春」に田中圭（41）との不倫疑惑が報じられたばかり。田中との不倫関係は否定したものの、同時期に出演中だったドラマ『キャスター』（TBS系）で共演中だった韓国人俳優キム・ムジュン（27）が永野の自宅に宿泊するという“二股交際”疑惑も報じられていた。

永野の異性の俳優仲間との距離が“近すぎる”ことは確かで、今回の報道以前から度々指摘されていた。

「田中さんと初共演した映画『そして、バトンは渡された』（’21年）の舞台挨拶で、永野さんは田中さんを『初めて現場でお会いしたときから、一瞬で人を好きにさせる魅力が爆発している』とべた褒めしていました。

昨年5月に行われた永野さんの主演映画『からかい上手の高木さん』の完成披露舞台挨拶では、主要キャストがトークしているのをよそに、相手役の高橋文哉（24）さんの顔に付着した糸くずを手で取り、客席からもざわめきが起きていました。

さらに、同じく昨年公開された映画『はたらく細胞』の舞台挨拶でも、共演者の佐藤健さん（36）に対して、信頼感を明かす流れで、『これからも一緒にいてください』と笑顔で話して、佐藤さんをにやけさせるなど、基本的に共演者との距離が近いです。その天真爛漫さが本来は持ち味なのでしょうが、これだけ超人気俳優とのスキャンダルが出てしまうと、女性ファンからのイメージはあまりよくはないでしょう」（前出の芸能リポーター）

今後の共演者たちは永野の“近すぎる距離”を警戒するかも？