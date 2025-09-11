WÇÕ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ç¡Ö´íµ¡¡×¡¡ËÌÃæÊÆ10²ñ¾ì¡¢´ð½àÃÍÄ¶¤¨
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÌÔ½ë¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡Ö´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿»üÁ±³èÆ°¤ò¤¹¤ëÁÈ¿¥¡Ö¥³¥â¥ó¥´¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¡¢9Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Çµ¤¸õ²Ê³Ø¼Ô¤é¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Î16²ñ¾ì¤Î¤¦¤Á10²ñ¾ì¤Ç¡Ö°ÂÁ´¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤Ï½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤¬½¾Íè¤Î32¤«¤é48¤ËÁý¤¨¤Æ·×104»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Êó¹ð½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ïµ¤¸õ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²ÝÂê¤ÏÇ§¼±¤ò¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯¿®¤Î¾ì¤ÈÀÕÇ¤¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡16²ñ¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡£µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¤¬¡Ö°ÂÁ´¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡Ö35¡×¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤ÎÎß·×51Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë