日本郵便を巡る不祥事がまた発覚した。5月20日、日本郵便東京支社の元社員、米田伸之容疑者（37）が警視庁に逮捕された。事件の舞台は、郵便ポストから郵便物を回収する取集業務だ。【画像】ポストや郵便局まわりが日常業務のハルキ社（同社HPより）「容疑者は業務の外部発注を担当していました。2025年2月の入札の際に、都内の運送会社に受注させて、120万円分の見返りを受け取った加重収賄の疑いがあります」（捜査関係者）日