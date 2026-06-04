サッカーW杯北中米3カ国大会の事前合宿地で調整を開始した日本代表＝3日、モンテレイ（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習した。気温約30度で強い日差しを受けながら、軽めのメニューで約1時間15分、汗を流した。5月31日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた遠藤航（リバプール）は宿舎で別