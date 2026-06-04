リーズの田中碧はプレミアリーグでの１年目で苦しい時期も経験した。一時期は試合に出ることがかなわず、本人も精神的につらかったと明かしている。12月にチェルシー、リバプールという強豪を相手に立て続けにゴールを決め、飛躍が期待された田中。だが、プレミアリーグ残留を競うなか、ダニエル・ファルケ監督が戦い方を変えていったこともあり、年末からベンチが定位置となってしまう。終盤になってからの投入が続いた田中