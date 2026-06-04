男性の遺体が見つかった兵庫県たつの市の河川＝3日午後5時26分兵庫県警は4日、同県たつの市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、司法解剖の結果、5月に発生した母娘殺害事件で指名手配中の住所、職業不詳大山賢二容疑者（42）と特定したと発表した。死因は不詳としている。容疑者死亡のまま書類送検する方向で捜査を進める。県警によると、遺体は3日午前、事件現場の約12キロ南の河川に浮かんだ状態で見つかった。白い