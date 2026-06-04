福島市で4人にけがをさせ工場に居座っていたクマは、緊急銃猟態勢が敷かれるなか、3日夜、敷地外へ逃げ出した。付近では警戒が続いている。警戒呼びかけ：クマが逃げております、気を付けてください。記者リポート：敷地内に居座っていたクマは緊急銃猟体制が敷かれるなか、昨夜こちらの門を飛び越えて逃げたということです。福島市笹木野で2日、体長1メートルほどのクマが事業所や住宅地で次々と人を襲い、男女4人がけがをした。