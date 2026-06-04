北中米ワールドカップへの活動中に誕生日を迎えた。日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)は現地時間6月3日が21歳の誕生日。「日本以外で誕生日を迎えることが初めてなので新鮮」と笑顔を見せた。事前キャンプ先のメキシコ・モンテレイは日本と15時間の時差があり、昨日の時点で後藤宛に祝福のメッセージが来ていたという。「今日の朝もけっこう来ていて、起きたら嬉しかった」(後藤)。自身の誕生日がW杯期間中であることは以