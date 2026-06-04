北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月２日に事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに入り、３日に１日目のトレーニングを行なった。初日から元気溌剌だった39歳のDF長友佑都が取材に応じ、「いよいよこの地に来るとエネルギーが湧いてきますね。特別なワールドカップのエネルギーが湧き上がってくる」と、気持ちの昂りを抑えられない様子だった。「今日も（午前）３時ぐらいに目覚めて、そこから寝れてないですけど、