変わらない味、変わらない旨さこそ老舗の凄みなり

ザ王道で食欲をそそる見た目のこちらは、創業から100年を迎えた銀座の老舗が提供する人気の冷やしそばだ。

冷やしそば（醤油味）1080円

『中華そば 萬福』冷やしそば（醤油味） 1080円 キンキンに冷やされた器で提供される冷やしそば

まず麺はラーメンと同じモノを使用。氷水で〆ることも考慮し、通常より長めに茹で上げつるりとした食感に。そしてタレは代々使い続けている醤油ベースのタレに酢を加え、暑い日は砂糖を多めに仕上げるのだとか。

具材も同じサイズに切り揃えられ、一体感を演出。ズズっと啜り心地の良いちぢれ麺を頬張れば、柔らかな酸味に、コクと甘みのある味わいが追いかけてくる逸品だ。

そしてどこか懐かしさも感じるのは、このお店が、そして三代目が先代の味を真摯に守ってきたからに違いない。

『中華そば 萬福』三代目 久保英恭さん

三代目：久保英恭さん「夜限定メニューもございます。中華飲みにもぜひ！」

『中華そば 萬福』

東銀座『中華そば萬福』

［店名］『中華そば萬福』

［住所］東京都中央区銀座2-13-13久保ビル1階

［電話］03-3541-7210

［営業時間］11時半〜15時、17時〜22時半（22時LO）

［休日］日、月（祝のみ）

［交通］地下鉄日比谷線ほか東銀座駅4番出口から徒歩4分

撮影／鵜澤昭彦、取材／荒川友吾

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

