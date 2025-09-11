米１０年債利回り低下 米ＰＰＩが予想外の低下 １０年債入札で下げ加速＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 米ＰＰＩが予想外の低下 １０年債入札で下げ加速＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.542（-0.017）

米10年債 4.044（-0.044）

米30年債 4.691（-0.040）

期待インフレ率 2.356（-0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外の前月比低下となり、市場の利下げ期待をさらに強化している。明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も要確認ではあるが、来週のＦＯＭＣでの利下げはほぼ確実のようだ。ただし、０．５０％ポイントの大幅利下げへの期待までは高まっていない。



この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで、利回りは下げを加速させた。



イールドカーブのフラット化が続いており、２－１０年債の利回り格差は＋５０（前営業日：＋５３）まで縮小している。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.033％（WI：4.046％）

応札倍率 2.65倍（前回：2.35倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

