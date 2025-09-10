麻布台ヒルズ『廃墟化』噂を現地検証 6,400億円計画の設計意図と静かな運用
YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」は、東京・港区の巨大複合施設「麻布台ヒルズ」の現状を取り上げ、開業後にネット上で広がった「廃墟化」という噂について、現地の様子と設計意図から解説している。
動画冒頭で、都市開発の専門家であるローエ氏は、総工費6,400億円、開発期間30年とされる麻布台ヒルズについて、ネット上では「ガラガラ」「廃墟化」といった声が見られると指摘。実地の観察として、人通りがまばらな時間帯や、シャッターが閉まったままの店舗がある区画もあり、一見すると閑散とした印象を受ける場所があると述べた。
一方で同氏は、これは高級商業施設の特性として理解できると説明する。「人の姿が少ないのは高級商業施設の特徴とも言える」との見解を示し、富裕層の来訪者は「人混みを避けて落ち着いて買い物したい」という心理が働くため、「混雑は必ずしも望ましくない」と整理。広い通路や各所の休憩スペースは、来訪者にゆとりを提供するための計算された設計だと位置づけた。
麻布台ヒルズのコンセプトは「Modern Urban Village」（緑に包まれ、人々をつなぐ広場のような街）。柱となる「Green（緑）」と「Wellness（健康）」の方針のもと、高級ブランドショップやレストラン、カフェに加え、書店、コンビニエンスストア、診療所、国際学校、果樹園までを備える。オフィス、住宅、商業、文化、医療、教育といった都市機能を一体化した「一つの街」を目指しているという。
また、再生可能エネルギー由来の電力を100%供給し、脱炭素や資源循環を推進する取り組みを紹介。国際的な環境性能評価で最高ランクの「プラチナ」認証を複数取得しているとし、その件数は国内で数例、世界でも13例にとどまると説明した。さらに、森ビルの「ヒルズネットワーク」（施設間・居住者向けのデジタル連携基盤）により、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズ等と連携し、居住者・ワーカー・来街者がオンラインで各種サービスを受けられる仕組みを整えているという。
ローエ氏は麻布台ヒルズを「従来の不動産開発の枠を超え、都市そのものの可能性を広げる試み」「東京から世界に向けた挑戦」と位置づける。現時点で評価は定まっていないが、今後の運用・進化が、将来の都市開発のスタンダードとなる可能性に言及した。
