「復帰に向けたサインに違いない」

育児のため休職を続けてきた、NHKの「絶対エース」こと和久田麻由子アナ（36）がついに10月から復帰する。正式発表は9月下旬の予定だが、「週刊新潮」の取材により彼女が新たに担当する番組名が判明した。その番組での、和久田アナの“意外な”役回りとは。

＊＊＊

【独自】NHK・和久田麻由子アナ、10月から復帰が決定 新たに担当する“意外な”番組名と役回りとは？

「和久田さんは第1子の出産から間もない2023年4月、0歳児を抱えて『ニュース7』のキャスターに就任。ところが年末に第2子妊娠が発覚し、出産に備えるため昨年3月、わずか1年で番組を去りました」（NHKアナウンス室関係者）

以来、2人の子育てに専念していたが、今年6月、唐突にある動きが。

和久田麻由子アナ

「定例の夏の人事異動で『ニュース7』のスタッフ複数が番組とお別れすることに。そのため開かれた彼らの送別会の席上、和久田さんから寄せられた送辞のメッセージが読み上げられたのです。“なぜ彼女がこのタイミングで？”と訝（いぶか）った一同の中には意図に気付いた者もいます。これは復帰に向けたサインだと」（同）

「ナレーター役」

実際、その時が訪れた。

「10月から土曜午後10時台に『未解決事件』がレギュラー番組として放送されます。担当は和久田と決まりました」（NHK関係者）

「未解決〜」は過去、NHKスペシャルの大型シリーズとして不定期でOAされていたが、10月から毎週放送されることになり、そこが和久田アナの復帰の“檜舞台”として選ばれたのである。しかし、

「和久田はナレーター役。音声のみで、姿が出ることはありません」（同）

彼女の“お顔が見えず”では、視聴者も大いに落胆しそうだが……。9月11日発売の「週刊新潮」では、和久田アナの今後について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載