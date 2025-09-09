11月28日に公開される、元阪神タイガース横田慎太郎選手のノンフィクション映画『栄光のバックホーム』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

参考：『栄光のバックホーム』古田新太が掛布、加藤雅也が金本に 「栄光の架橋」流れる特報も

本作は、2013年に阪神タイガースにドラフト2位で指名され、2014年に入団した横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』（幻冬舎）と、彼が2023年に28歳でその生涯を閉じるまで、母・横田まなみら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）を映画化したもの。若きホープとして将来を期待されるも、21歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた横田選手が最後の試合で魅せた“感動のラストプレー”は、野球ファンのみならず、多くの人々の心に刻み込まれた。

元高校球児でもある新人・松谷鷹也が主人公の横田選手を演じ、鈴木京香が横田選手の母・まなみをそれぞれ演じる。そのほか、前田拳太郎、伊原六花、山崎紘菜、草川拓弥、萩原聖人、上地雄輔、古田新太、加藤雅也、小澤征悦、嘉島陸、小貫莉奈、長内映里香、長江健次、ふとがね金太、平泉成、田中健、佐藤浩市、大森南朋、柄本明、高橋克典らが共演に名を連ねた。企画・監督・プロデュースは秋山純、脚本は中井由梨子が担当した。

公開された本ポスタービジュアルには、闘病生活を送る慎太郎（松谷鷹也）に寄り添う、まなみ（鈴木京香）の表情が印象的に捉えられている。

映画『栄光のバックホーム』本予告 あわせて公開された本予告は、「慎太郎、あんたの人生、奇跡だったよ……！」と慎太郎の生涯を称える母・まなみのセリフから始まる。若きホープとして活躍を期待されるも、脳腫瘍が発見された慎太郎。突然の出来事にもがき苦しみ、「野球してぇよ……！」と痛烈な心の叫びが溢れ出す慎太郎をまなみは優しく抱きしめる。そして、懸命に病気に立ち向かう彼の背中をそっと押すかのように横田選手の登場曲だった、ゆずの「栄光の架橋」がエモーショナルに響き渡る。ラストは慎太郎が最後の試合でみせた、“奇跡のバックホーム”で締めくくられている。

また、本作が10月27日から11月5日にかけて開催される、第38回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門へ公式出品されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）