史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された。イベントには、この9月に日本デビューを果たした5人組ガールズグループ・ILLITが登場した。

ILLITはライブステージで新曲「時よ止まれ」を含む3曲を披露。続いて、『マイナビ TGC 2025 A/W』の開幕を告げる点灯式にも参加した。さらに、夢や目標に向かって頑張る人々へ向けたメッセージを発信し、20周年を迎えたTGCの記念すべき舞台を華やかに彩った。

『マイナビ TGC 2025 A/W』

Japan 1st Single「時よ止まれ」をお披露目！

YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ）の5人からなるILLITは、K-POPデビューサバイバル番組「R U Next？（アーユーネクスト／アユネク）」にて選出され、2024年3月にデビュー。デビュー曲「Magnetic」は世界的にヒットを記録し、韓国、アメリカ、日本をはじめとする各国の音楽賞で新人賞7冠を獲得。さらに、日本デビュー作となるJapan 1st Single「時よ止まれ」が9月1日にデジタル配信、9月3日にCDとしてリリースされた。

©マイナビ TGC 2025 A/W

ライブステージでは最新アルバムの後続曲「jellyous」からスタート。この曲はダンスで魅せる特徴的な足の動きがTikTokで流行し。常にムーブメントを作り出す彼女たちの存在感をあらためて実感させる1曲。アグレッシブなパフォーマンスで場内を興奮の渦に巻き込んだ。

MCでは、「ついに私たちILLITがTGCのステージに立ちました！」と挨拶し、ひとりずつ自己紹介。「今年はなんとTGCが20歳になりました！」と20周年イヤーにふれると、「マジやばい」「マジたのしい！」「記念すべき今日のイベントの幕を私たちILLITが開くことができて、本当に光栄です」と笑顔を見せた。

©マイナビ TGC 2025 A/W

2曲目の「Almond Chocolate」では、ひとりずつゆったりとした足取りでランウェイへ。微笑みながら歌う5人の歌声に会場中が酔いしれた。

盛り上がった客席を見て「この時間が止まってほしいな…」とつぶやいたメンバー。その言葉を受け、メンバーが「時よ〜」と言った後に観客が「止まれ〜」と応えるコール＆レスポンスがあり、会場は大盛り上がり。ラストナンバーの「時よ止まれ」がスタートすると、フレッシュなパフォーマンスを目の当たりにした客席のボルテージは最高潮となった。

ILLITから頑張る人たちにメッセージ

©マイナビ TGC 2025 A/W

ライブを終えたばかりの5人は、興奮冷めやらぬ様子でトークを展開。メンバーのYUNAHは「TGCは初めてでしたが、皆さんの声援のおかげで楽しくパフォーマンスができました」と笑顔でライブの感想を述べ、多くの歓声を浴びた。

続いて、メンバーのMINJUは「ILLITというグループ名は、自主的で積極的な意志を意味する“I WILL”と、特別な何かを意味する“IT”を組み合わせたもので、“何にでもなれる”という意味が込められています」と紹介。力強いライブパフォーマンスで今後への期待を高め、観客から憧れのまなざしを集めた。

アーティスト活動の中で印象に残っているエピソードを聞かれたMOKAは、過去の東京でのステージを振り返りながら「感動的で、今でも記憶に残っています」と回答。さらに、WONHEEは「初めて日本単独公演をしましたが、次はもっと大きなステージにも挑戦したいです」と今後の展望を語った。

©マイナビ TGC 2025 A/W

点灯式では、観客と同じペンライトを手にしたメンバーがステージに立った。EXITの「第41回」という掛け声に続き、「マイナビTGC！」と観客と一体になって声を響かせると、会場は暗転。次の瞬間、空間全体がマイナビのコーポレートカラー“マイナビブルー”に染まり、その様子を見たIROHAは「目の前が海のようになって、すごく綺麗だなと思います」と喜びの表情で感動を口にした。

2024年のデビュー以来、数々の快挙を遂げ、熱狂を巻き起こしてきたILLIT。最後にIROHAが「諦めずに頑張り続ければ必ず叶うと思います。私も応援しています。頑張ってください！」と夢や目標に向かって頑張る人々へメッセージを送ると、その声に応えるようにたくさんのペンライトが振られていた。

マイナビは、幅広い世代の人々が持つ可能性に寄り添い、それぞれのキャリアを歩む力となる取り組みを続けている。毎年多くの来場者を集めるマイナビTGCも、その姿勢を体現する場としてマイナビがサポートしており、夢や目標に向かって頑張る人々に前向きなエネルギーを届けている。

今回のステージでは、爆発的人気を誇るILLITを迎え、TGCの20周年を華やかに彩った。挑戦を続ける人々を後押しするとともに、自分らしい未来を模索する観客にとって、新たな夢や目標を見つける契機となる時間となった。

ILLITの直筆サイン入りチェキが当たるチャンス

©マイナビ TGC 2025 A/W

9月9日（火）からは、TGC公式XにてILLITの直筆サイン入りチェキが5名に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。チェキはILLITの応援メッセージ入りオリジナル台紙に収めて届けられる。応募条件は「TGC公式X」と「マイナビ公式X」の両アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけ！

さらに、「マイナビ公式TikTok」ではILLITの独占オリジナル動画を公開中。ファン必見の内容となっている。

Information

マイナビ公式サイト：https://www.mynavi.jp/



テーマは“BEYOND TOGETHER”

『マイナビ TGC 2025 A/W』のテーマは、“BEYOND TOGETHER”。

キービジュアルは、TGCが創出する新たな価値の誕生を象徴するデザインとなっている。希望を示す明るい光を基調とし、これまでの歴史と今後の展望を重ね合わせた。過去から着想を得た要素と近未来的なモチーフを組み合わせ、TGCが目指す次代のビジョンを表現している。特に、メタリック調のモチーフには、これまでのTGCが積み重ねてきたグランドフィナーレの象徴的な瞬間が映し込まれている。

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、鄢咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、おさき、鄢嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、⻑浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美全 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、TAKI（THEJET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THEJET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 ※50音順

●メインアーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーターHIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2025 A/W』公式サイト