【「TGC2025A/W」イケメンまとめ】佐藤健・竹内涼真・高橋恭平らシークレット登場 本田響矢・中沢元紀ら俳優陣＆新星ボーイズグループ勢も
【モデルプレス＝2025/09/06】9月6日、さいたまスーパーアリーナにて「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）が開催された。ここでは同イベントに登場した各界のイケメンをまとめて紹介する。
【写真】佐藤健らネトフリ話題のバンドがサプライズ登場
今回の「TGC」は開催前から、TBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMメンバー7人のうち6人が出演することが発表され話題に。八村倫太郎は惜しくも参加できなかったが、高橋文哉、綱啓永、NOA、宮世琉弥、森愁斗（SHOOT）、山下幸輝がランウェイ。山下は現在所属するボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）としてもパフォーマンスを披露していた。また、愁斗の実兄で同じくBUDDiiS（バディーズ）に所属する森英寿（MORRIE）、M!LK（ミルク）の曽野舜太、「TGC DANCING COLLECTION」でキレのあるダンスを披露したM!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）など、若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）に所属するイケメンたちの活躍も目立った。
ほかにも、映画版に続きドラマ『君がトクベツ』への続投も発表されているMAZZEL（マーゼル）・NAOYA（ナオヤ）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』千尋役を好演した中沢元紀、フジテレビ系「波うららかに、めおと日和」“瀧昌さま”フィーバーを起こした本田響矢など、話題作に出演した俳優たちも続々と登場。また、10⽉31⽇にSeason1、Season2の2部作で放送・配信スタートの連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season1」（WOWOW）の主演を務める高橋恭平、Netflixシリーズ「グラスハート」の4人組バンド・TENBLANK（テンブランク）のメンバーを演じる佐藤健・志尊淳・町田啓太、10月期TBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でW主演を務める竹内涼真など、豪華なサプライズゲストにも会場から歓声が沸き起こった。
アーティストステージでは、GENERATIONS（ジェネレーションズ）が貫禄のパフォーマンスを見せた一方で、HYBE傘下のレーベル・X LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）、TBS系2026年1月期金曜ドラマ「DREAM STAGE」に出演する7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）らフレッシュな面々も。さらに、8月31日にメンバーが決定したばかりのオーディション「B:MY BOYZ」から誕生したYUHZ（ユアーズ）の日本人メンバーHYO（ヒョウ）・KAI（カイ）・HARUTO（ハルト）は3人並んでランウェイを堂々と闊歩した。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「TGC」にイケメン集結
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなった。（modelpress編集部）
