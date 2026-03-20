韓国の人気音楽グループBTS（BIGHITMUSIC提供・共同）【ソウル共同】韓国の人気音楽グループBTSが20日、新アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、兵役を終えたメンバー全7人による活動を再開した。7人は「感慨無量だ」とのコメントを発表。所属事務所「HYBE（ハイブ）」は「BTS2.0の序章を開く」と表明した。21日夜（日本時間同）にはソウル中心部の光化門広場で復帰公演を開く。BTSの新譜は2022年6月の「Proof」以来3年